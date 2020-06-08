فولفسبورج يضع فيردر بريمن على حافة الهبوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرس فولفسبورج أفضلية الضيوف في مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) التي تقام خلف أبواب موصدة، بتعميقه جراح مضيفه فيردر بريمن عندما تغلب عليه 1-صفر أمس الأحد ضمن المرحلة الثلاثين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 عن طريق الهولندي فاوت فيخورست بضربة رأسية من مسافة قريبة إلى الزاوية اليسرى مستثمراً عرضية البديل فيليكس كلاوس.

وهو الفوز الثالث لفولفسبورج منذ استئناف البوندسليجا، فانفرد بالمركز السادس برصيد 45 نقطة، فيما مني فيردر بريمن بخسارته الثانية على التوالي فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، وازدادت مهمته صعوبة في البقاء بالدرجة الأولى.

وتعادل شالكه مع مضيفه يونيون برلين 1-1 ، ليفشل الفريق الأزرق في تحقيق الفوز على مدى 132 يوماً في الدوري، أي منذ تخطيه مونشنجلادباخ في 27 يناير/ كانون الثاني في الأسبوع 18، وبعدها فشل في تحقيق الفوز في 12 مباراة متتالية.