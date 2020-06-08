جوارديولا يعين أستاذه «المايسترو» مساعداً له

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

لن يكون وجود الإسباني خوان مانويل ليلو (54 عاماً) مساعداً لبيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي بدءاً من الموسم المقبل عادياً،حيث سبق لجوارديولا أن لعب كلاعب تحت قيادة ليلو.

Advertisements

الصحف البريطانية كتبت عن العلاقة القديمة بين جوارديولا وليلو، وقالت:6 أشهر مشحونة بالإصابات لجوارديولا في فريق دورادوس المكسيكي،لم يلعب فيها سوى 10 مباريات بالمجمل أهدته الذراع اليمنى بعد 14 عاماً، بيب،لم يلعب في المكسيك إلا ليعمل مع مدرب يلقبه ب«المايسترو»، كان أول لقاء بينهما في سبتمبر/أيلول 1996 عندما هزم مدافع برشلونة جوارديولا فريق ليلو ريال أوفيدو 4-2 ودهش بيب على الرغم من الفوز من أسلوب ليلو الذي سبب مشاكل لبرشلونة،وكان المدرب، الذي لم يلعب أبداً وبات أصغر مدرب في إسبانيا، أول من تبنى تكتيك 4-2-3-1».

وكشف التقرير عن خضوع جوارديولا لتجربة أداء في مانشستر سيتي عام 2005 عندما كان المدرب ستيوارت بيرس مدرباً للفريق وتلقى عرضاً للعب فيه، لكنه رفضه من أجل قبول عقد 6 أشهر مع ليلو في المكسيك، وتتلمذ بيب على يد ليلو ومكتبته التي تضم 10 آلاف مجلة وصحيفة عن الكرة بدءاً من التكتيك وتشكيلات التمرينات وصولاً إلى إدارة غرفة الملابس، وكتب بالاج في سيرة جوارديولا الذاتية «طريقة أخرى للفوز»: «يشعر بيب أحياناً بالقلق من شعور أصدقائه بالملل من كثرة انغماسه في الكرة، لكنه لا يشعر بهذا مطلقاً عندما يجلس مع ليلو الذي مع يوهان كرويف كان مصدراً لفلسفته الكروية وكلما احتاج لإجابة عن سؤال يلجأ لليلو».

من جهته وصف ليلو علاقته بجوارديولا وقال: «بيب مثل الإسفنجة، يمتص جميع ما يسمعه عن كرة القدم، ليقارن بين الأفكار ويحول اللعبة لشعلة من نار».