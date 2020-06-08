راشـد الجربي يزكـي الصايـغ رئيساً لاتحـاد ألعـاب القـوى

زكى راشد النعيمي الجربي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى ترشيح اللواء أحمد الصايغ لرئاسة مجلس إدارة الإتحاد للدورة المقبلة 2020-2024. وقال ل«الخليج الرياضي»: إنه يرحب بالصايغ لما يتمتع به من خبرات ولأنه ابن اللعبة وتمرس في العمل الإداري ،وقال أنه لديه تحفظات على قرار الهيئة العامة للرياضة بإجراء الانتخابات بين شهري يوليو وأغسطس المقبلين،دون تمديد للإدارة الحالية ،وأكد أن الفترة المتبقية على أجراء الإنتخابات غير كافية لعرض البرنامج الانتخابي على أعضاء الجمعية العمومية من الأندية.

وقال: من الصعب إجراء الانتخابات في الظروف الحالية، فلن يكون متاحاً الذهاب للأندية وعرض برامجنا.

وأضاف: أنا أحد أبناء اللعبة ولدي طموح كبير بتقديم الأفضل والعمل على خدمتها بكل الطرق، الفترة الحالية كانت صعبة في الاتحاد، مررنا بظروف صعبة والجميع يعلمون ذلك.

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والتمس راشد الجربي أن تعيد «الهيئة » النظر في قرارها، حتى لا تظلم مجالس الاتحادات القادمة في حال أجرت الانتخابات في وقتها المحدد. وقال: لا يمكن محاسبة أي من الاتحادات في حال الإخفاق في عدم التأهل لأن الفرصة لم تكن مواتية وجاءت في وقت ضيق للغاية.

وكشف الجربي عن أن هناك 6 اتحادات رياضية طالبت الهيئة واللجنة الأولمبية بتأجيل الانتخابات خلال الفترة الحالية، من أجل إتاحة الفرصة لإعداد لاعبين للمشاركة في الأولمبياد.

وقال: لماذا لا نكرر التجربة التي تكررت في العديد من الدول ونؤجل الانتخابات إلى ما بعد مرور الأزمة الحالية، ما العيب في ذلك؟ فقد أيد الاتحاد الدولي لألعاب القوى خلال الاجتماع الذي شاركنا فيه مؤخراً قرارات العديد من الدول بهذا الشأن معتبراً أنه إيجابي للغاية وفرصة رائعة لمن فاتته الفرصة من أجل التأهل. وأكد الجربي أن الإمارات تزخر بالمواهب من لاعبي ألعاب القوى ويجب دعمهم والاهتمام بهم ورعايتهم.