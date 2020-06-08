تحفظـات «أولمبيـة» علـى اللائحـة الاسترشاديـة للاتحـادات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

علم «الخليج الرياضي»، أن اللجنة الأولمبية الوطنية لديها تحفظات على اللائحة الاسترشادية التي وزعتها الهيئة العامة للرياضة على الاتحادات في وقت سابق للاسترشاد بها في وضع أنظمتها الأساسية ،في أعقاب مطالبة اللجنة الأولمبية الوطنية بتشكيل لجنة الإشراف على الاتنتخابات،فيما لم يرد إليها أي إخطار في الشأن حتى الأمس ، فيما تجري حالياً مداولات بين أخذ ورد بين الجهتين ، في شأن إجراء بعض التعديلات على الميثاق الأولمبي الوطني تخص بعض الصلاحيات الإشرافية والرقابية المنصوص عليها في المادة 21 من الميثاق ، كما تجري مشاورات مكثفة بين دفتي الرياضة الإماراتية، تخص إرساء أطر جديدة تحدد شكل العلاقة والاختصاص بين الجهتين في العمل بوجه عام ، علاوة على تحديد الأدوار لكلا الجهتين في إجراء انتخابات الدورة الإدارية الجديدة (2020 - 2024) ، بانتظار الإعلان عن النظام الذي سيحكم عملية الانتخابات برمتها والتي قرر مجلس إدارة الهيئة إقامتها في موعدها ، فيما تلقت اللجنة الأولمبية الوطنية، رد اللجنة الأولمبية الدولية على استفسارها الخاص بإجراء الانتخابات والتي أفادت بخيارين، الأول بإنهاء الدورة الإدارية في شهر أغسطس/‏‏‏‏آب المقبل، ومن ثم تشكيل مجلس إدارة جديد طبقاً للوائح، أو عقد جمعية عمومية للجنة الأولمبية الوطنية لاتخاذ قرار بتمديد الدورة الإدارية في حال لو تم تأجيل الانتخابات، مع تأكيد رجوع كل اتحاد إلى الاتحاد الدولي الذي يعمل تحت مظلته.

خطة مبرمجة

وفيما تواصل الأمانة العامة في كلا الجهتين «الهيئة والأولمبية»، عقد اجتماعات مكثفة لمراجعة الميثاق الأولمبي الوطني واللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية علاوة على اللائحة الاسترشادية التي طالتها انتقادات، من أجل التوصل إلى خطة مبرمجة لإجراء الانتخابات تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه الأخير بإجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل، علماً بأن اللائحة الاسترشادية كانت بمثابة دليل استرشادي وليست النظام الذي سيحكم الانتخابات؛ حيث اعتماد الجمعيات العمومية بحكم أنها جهة التشريع هو الأساس لسن النظام.

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وفرض التغيير في النظام الانتخابي من الفردي إلى القائمة، تعديلات إجبارية ستتم على بعض مواد في اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة، علاوة على الميثاق الأولمبي الوطني الصادر عن اللجنة الأولمبية الوطنية، سواء بالحذف أو التعديل لتتفق مع التغييرات التي طرأت حسب «الاسترشادية»، علماً بأن النظام الانتخابي لن يكون سارياً إلا بعد اعتماده من الجمعية العمومية التي أحيل إليها البت في بند سقف الدورتين الخاص بعدم أحقية أي رئيس أو عضو في الترشح لأكثر من دورتين، وأصبح القرار بيد الجمعيات العمومية، علماً بأن انتخابات الدورة الحالية (2016- 2020)، قد بدأت في يونيو/‏‏‏‏حزيران من عام 2016، وبإشراف من الهيئة التي استضافت بمقرها في دبي، الاجتماعات الانتخابية للاتحادات التي شكلت مجالس إدارتها بالانتخاب الحر المباشر وبنظام الفردي.

وفيما تنتظر الاتحادات، اتضاح الصورة بخصوص النظام الانتخابي الذي سيتبع، تلقت اللجنة الأولمبية الوطنية، تحفظات من بعض الاتحادات على اللائحة الاسترشادية التي وزعتها «الهيئة» على الاتحادات والجمعيات الرياضية في وقت سابق للاستعانة بها في وضع أنظمتها الأساسية، ومن أبرزها ملاحظات على نظائم القوائم في حال استقالة أو خلو منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب، فيما ورد تحفظ آخر حول ما أعلنت عنه الهيئة من قبل بتشكيل جميع الاتحادات بالتعيين على خلفية أن اتحادات التعيين ليست لديها جمعيات عمومية ولا تمارس الألعاب التي تشرف عليها تحت مظلة الأندية، كما وردت تحفظات على العضوية المكتسبة بحكم المناصب الدولية.

لا إشعار بشأن النظام الانتخابي

وفيما لم تصل الاتحادات أي إشعار بشأن النظام الانتخابي الجديد، واعتماد القائمة، غيرت تطورات الساعات الأخيرة التوجه في تفضيل إجراء الانتخابات في موعدها بدلاً من تأجيلها، أصبح تعديل النظم واللوائح على المحك لتتوافق مع المواثيق المحلية والدولية، وبات أمراً حتمياً لتلافي أي تعارض مع المواثيق واللوائح الدولية السارية، علماً بأن اللجنة الأولمبية الوطنية وبحسب (المادة 21- بند 25) من الميثاق الأولمبي الوطني هي جهة الرقابة والإشراف على نشاط المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية ومتابعة تطبيق أنظمتها وقوانينها بما يتوافق مع أحكام الميثاق وأنظمة العمل المعتمدة من اللجنة الأولمبية الوطنية وقوانينها، إضافة إلى الرقابة على أعمال الجمعيات العمومية لتلك المؤسسات العامة والاتحادات الوطنية.

كما تنص (المادة 21 بند 26) على أن اللجنة الأولمبية هي المختصة باعتماد الأنظمة والقوانين الأساسية الصادرة عن المؤسسات الرياضية والاتحادات الرياضية الوطنية ومراقبة إصدار لوائح العمل والقرارات الصادرة عنها.