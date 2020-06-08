شكرا لقرائتكم خبر عن الظنحاني بعد تعاقده مع الشارقة:انتقلت لناد كبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
أعرب خالد إبراهيم هلال الظنحاني( 23 سنة) لاعب الشارقة عن سعادته الكبيرة بالانتقال من نادي الوحدة إلى نادي الشارقة لمدة ثلاث سنوات.
وقال الظنحاني ل"الخليج الرياضي": بلاشك انها تجربة جديدة فقد انتقلت من ناد كبير إلى ناد كبير وبطل ثنائية الدوري وكأس السوبرفي الموسم الماضي،وأتمنى ان أكون عند حسن ظن وثقة إدارة وجمهور الملك الشرقاوي،وأتمنى ان اساهم مع زملائي اللاعبين في تحقيق البطولات لنادي الشارقة.
وتابع الظنحاني:من أهم العوامل التي حفزتني للعب في الشارقة هي البيئة المثالية والأجواء العائلية التي يتمتع بها نادي الشارقة في ظل وجود لاعبين اعرفهم جيداً ،مثل ماجد سرور زميلي في المنتخبات ولاعبي الوحدة السابقين محمد عبدالباسط وسالم سلطان وطارق الخديم وعادل الحوسني، بالإضافة إلى علاقتي الجيدة والمتميزة مع بقية نجوم الفريق.
وكشف الظنحاني بانه مازال متمسكاً برقمه المفضل وهو الرقم 19 الذي سيحمله في نادي الشارقة،علماً انه يحمل الرقم 12 مع المنتخب الأولمبي،وشكر ناديي دبا الفجيرة والوحدة لدورهما في بروزه وتألقه،وقال: سأبذل قصارى جهدي لاجل تقديم الأفضل والمحافظة على موقعي وتدرجي في المنتخبات الوطنية .
ومن جانبه توجه بدر أحمد الحمادي عضو إدارة شركة الكرة ومديرالتعاقدات في نادي الشارقة بالشكر إلى نادي الوحدة ،وأشاد بالصفقة واعتبر اللاعب مكسباً كبيراً كونه لاعب منتخب ويجيد اللعب في اكثر من مركز.
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