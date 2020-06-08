شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يفتقد الهداف وصانع الأهداف أمام مونشنجلادباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيفتقد بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الهداف الأول روبرت ليفاندوفسكي وزميله توماس مولر عند مواجهة بروسيا مونشنجلادباخ في مباراة قد تحسم اللقب الأسبوع المقبل.
وقال بايرن عقب الفوز 4-2 على باير ليفركوزن إنه سيفتقد الثنائي ليفاندوفسكي ومولر بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على البطاقة الصفراء الخامسة خلال الموسم الجاري.
وقبل أربع جولات من النهاية يتصدر بايرن الدوري بفارق سبع نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني،وقد يحسم بايرن اللقب إذا خسر دورتموند أمام فورتونا دوسلدورف يوم السبت المقبل ثم فاز حامل اللقب على مونشنجلادباخ في اليوم ذاته، أو ربما يتأجل الحسم إلى جولة أخرى.
ويعيش ليفاندوفسكي حالة تألق هذا الموسم بتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 30 هدفاً بينما يتصدر مولر قائمة أصحاب التمريرات الحاسمة حيث صنع 20 هدفاً.
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