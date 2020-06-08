سوار إلكتروني لتعقب لاعبي السلة في ألمانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيتم حث لاعبي دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة السلة الذين تم تجميعهم في ميونيخ لإنهاء البطولة خلف أبواب موصدة، بشدة على ارتداء سوار تعقب في إطار البروتوكول الصحي الهادف إلى تجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور فلوريان كاينتسينغر، المسؤول عن الإجراءات الصحية الخاصة بالبطولة، أنه «إذا كان اختبار لاعب أو عضو في الطاقم إيجابياً، فيمكننا استخدام هذه البيانات لمعرفة من كان على اتصال به خلال الـ 48 ساعة الماضية».

ومع ذلك، سيكون استخدام السوار على أساس طوعي، على أن يكون اسم صاحب الرقاقة الموجودة في السوار مستعاراً ولا يمكن سوى للأطباء المسؤولين عن الفرق تحديد الهوية الحقيقية للاعب.

وأكد المدير المسؤول عن كرة السلة في نادي بايرن ميونيخ، ماركو باسيتش، لشبكة «أي إس بي إن» الرياضية أنه سيتم «حث اللاعبين بشدة» على ارتداء السوار، لكنه لن يجبرهم على فعل ذلك، مضيفاً «نأمل أن يفهم الجميع سبب قيامنا بذلك».

وكشف مدير الدوري ستيفان هولتس أن هذه الخطوة تهدف الى تعقب تحركات اللاعبين من أجل معرفة مع من تواصلوا لأنه «إذا كان هناك اختبار إيجابي، فإن المجموعة بأكملها ستكون في خطر. يمكن أن يعني ذلك نهاية البطولة».

وعلى غرار دوري كرة القدم، وضع دوري كرة السلة الألماني بروتوكولاً صحياً وجدولاً زمنياً لإنهاء موسمه، وقد وافقت عشرة فرق على المشاركة في البطولة التي انطلقت بالفعل وتستمر لثلاثة أسابيع، ووضعت جميعها في حالة من العزل الصحي داخل فندق واحد في ميونيخ.