بيراميدز يتمسك بأحمد الشناوي وعمر جابر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن أحمد الشناوي حارس مرمى فريقه، هو أحد أهم الحراس في الكرة المصرية، مؤكداً أنه حارس صاحب إمكانات هائلة. وأوضح أنه بعد توليه مهمة ومنصب المدير الرياضي تحدث مع أحمد الشناوي، وطالبه بأن يقاتل ليكون الحارس الأساسي للمنتخب، وخاصة أن عدم وجوده في المنتخب يعد تقصيراً في حق نفسه، وعليه أن يقاتل مستقبلاً كي يكون الحارس الأول للفراعنة.

وشدد سعيد على أن أحمد الشناوي حارس رائع، ولا يمكن الموافقة على رحيله بأي شكل من الأشكال، وأن بيراميدز متمسك باستمراره، مشيداً في الوقت ذاته بالمستوى المميز الذي قدمه المهدي سليمان حارس مرمى الفريق في الموسم الحالي، وتألقه بشكل رائع واهتمام جهاز المنتخب بوجوده.

وقال هاني سعيد: إن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي إضافة لأي فريق، ولكن بيراميدز مهتم بالتعاقد مع لاعبين في مراكز أخرى غير خط الوسط وخاصة خط الهجوم ومركز صانع الألعاب، مشيراً إلى أن التفكير الأساسي في ضم مهاجم أجنبي لدعم خط الهجوم مستقبلاً.

كما نفى المدير الرياضي فكرة انتقال عمر جابر لاعب الفريق لنادي الزمالك، موضحاً أنه مستمر في الموسم المقبل، ولا يتفاوض معه أي فريق حالياً.