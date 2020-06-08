شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يعقد اجتماعاً هاماً يوم الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل اجتماعاً هاماً يوم الأربعاء القادم لمناقشة المستجدات بعد نتائج اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع الماضي بخصوص مستقبل دوري الأبطال 2020 وتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأعلن الاتحاد القاري عن تواريخ مقترحة لاسئناف بطولاته بعد موافقة الاتحادات الأهلية.

وينتظر أن يخرج اجتماع الأربعاء القادم الذي يترأسه ياسر المسحل بآخر المستجدات السعودية المتعلقة بمقترح استكمال دوري المحترفين اعتباراً من 20 أغسطس بعد مراجعة اقتراحات الأندية وأيضاً مناقشة برنامج تحضير المنتخب السعودي الأول لقادم استحقاقاته.

إلى ذلك أكدت مصادر متطابقة أن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر وافق على إقامة المعسكر الاعدادي للمنتخب بمدينة أبها قبل انطلاق التصفيات المونديالية المقترحة في أكتوبر المقبل بنظام التجمع وفق اشتراطات أهمها اعتدال الطقس والملاعب المكيفة.

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