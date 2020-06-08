علاقات مميزة بين لاعبي ومدربي الجوجيتسو في الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلمع نجم أبطال جوجيتسو الإمارات في جميع المحافل الرياضية، ويحصدون الميداليات الملونة مساهمين بذلك في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة الجوجيتسو العالمية. وفيما يحمل الأبطال ميدالياتهم على منصات التتويج وتعلو صيحات الجمهور المشجع للاعبيه، ترتسم ابتسامة رضا على وجه المدرب الذي قد يكون خلف الكواليس في تلك اللحظات، يفخر بإنجاز لاعبيه، إذ يجد في نجاحهم نجاحه الشخصي. وفيما تتصف علاقة الأب بابنه بالاهتمام والرعاية، ويرتبط الأصدقاء ببعضهم بعلاقاتٍ مبنية على الثقة، تمزج علاقة المدرب بلاعبيه الكثير من الأبعاد في شخص رجلٍ واحد، فالمدرب هو الأب الراعي والأخ الداعم والصديق الموثوق للاعبيه، الذين يجدون عنده القوة والعزيمة والخبرة التي يحتاجونها عند دخولهم بساط المنافسة.

وبالطبع فإن هذه العلاقة الفريدة ليست أمراً عابراً، بل هي ثمرة الجهود الحثيثة التي يبذلها المدرب لكسب ثقة لاعبيه، ومنحهم بالتالي الثقة بأنفسهم وبقدراتهم على تحقيق الفوز والارتقاء لمستوى الأبطال المتمرسين.

يؤكد إبراهيم الحوسني، مدرب المنتخب الوطني لفئة الناشئين أن الخطوة الأولى لأي مدرب هي بناء علاقةٍ جيدة مع اللاعب وتعزيز ثقة اللاعب بحرص المدرب على مصلحته والارتقاء به لبطلٍ عالمي، ويجب على المدرب أن يبرهن حرصه على جميع اللاعبين على حدٍ سواء، وأنه لا يفرق بين لاعبٍ وآخر.

وقال: فيما نسعى كمدربين لكسب ثقة وصداقة اللاعبين، يترتب على اللاعبين أن يثبتوا أنهم أهل لثقتنا، وأول المؤشرات الإيجابية بالنسبة لنا هي التزام اللاعب بالتدريب واهتمامه بتطوير ذاته، فاللاعب الذي يكرس وقته وجهده وتركيزه للتدريب سيتمكن من توظيف الخبرات والتوجيهات التي نقدمها له بشكلٍ أفضل عن اللاعب الذي يتهاون في حضور الحصص التدريبية والالتزام بالتوجيهات التي يقدمها المدرب.

وحول الاستراتيجية التي ينتهجها المدرب لتطوير جميع اللاعبين والوصول بهم إلى مستوى أداء متميز، يوضح الحوسني أن المدرب يبدأ غالباً بتنظيم جلسات تدريب عامة لجميع اللاعبين لمراقبة أداء كل لاعب، وبعد رصد نقاط قوة وضعف كل لاعب، يبني المدرب برامج مخصصة لكل لاعب بشكلٍ يضمن تحويله إلى بطلٍ في المستقبل.

من جانبه، قال سالم مبارك زايد الظاهري لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو في فئة الكبار وزن 77 كيلوجراماً: نحن محظوظون في دولة الإمارات بوجود مدربين خبراء سواءً على مستوى الأندية أو المنتخب، إذ لا ننظر إليهم باعتبارهم مدربينا فحسب، بل هم أخوتنا وأصدقاؤنا الموثوقون. وفي حين تحكم قيم الاحترام والالتزام علاقتنا بالمدرب على بساط المنافسة، تمكّن مدربونا من التحوّل لأصدقائنا خارج البساط، وهذه العلاقة هي نتيجة طبيعية لما يبديه مدربونا من جهودٍ للوصول بنا إلى كامل طاقتنا وتطويرنا على المستوى البدني والنفسي. وبالطبع فإن تحقيق هذا النوع من العلاقة لا يمكن أن يتم دون وجود الثقة المتبادلة بين اللاعب ومدربه.