اتحاد الجوجيتسو يشيد بملتقى الشارقة الدولي لرياضات الدفاع عن النفس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو مسؤول ملف الأندية، بمخرجات ملتقى الشارقة الدولي لرياضات الدفاع عن النفس الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، والخاص برياضة الجوجيتسو، مشيراً إلى أنه نيابة عن عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحاد وزملائه الأعضاء يتوجه بالشكر والتقدير إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وإلى أعضاء المجلس وعيسى هلال الأمين العام لتبني مثل هذه المبادرات الطيبة وإطلاق مثل هذه المنتديات المتخصصة التي تسهم في تطوير الرياضة.

وقال البطران إن الشارقة أصبحت رافداً مهماً من روافد الأبطال والموهوبين في رياضة الجوجيتسو، برغم حداثة انضمامها للعبة، وإن القرار بتأسيس مركز تخصصي للجوجيتسو سوف يصب في مصلحة اللعبة بالشارقة ومصلحة المنتخب أيضا، لأن هذا المركز سوف يتيح الفرصة أمام اللاعبين لممارسة اللعبة على المستوى الاحترافي، كما أنه سيسهم في الكشف عن المواهب في سن مبكرة وصناعة الأبطال للمنتخبات الوطنية، ولاسيما أن نتائج الشارقة في تطور مستمر بمسابقات المرحلة الأخيرة وأبرزها فوز الفريق بالمركز الأول في بطولة التحدي.

وأكد البطران أن اتحاد الجوجيتسو صاحب المبادرات الرائدة اتخذ قرارات مهمة في المرحلة الأخيرة اتسمت بالجرأة ومنها إقامة المعسكر المغلق للمنتخب طوال شهر رمضان بفندق نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي في ظل الظروف الصحية الراهنة، وكذلك إقامة بطولتين هما التنشيطية وتحدي الأبطال على هامش المعسكر مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وهذا النجاح كان بالتأكيد أحد المؤشرات التي شجعت الهيئة العامة للرياضة على اتخاذ قرارها بفتح المجال للعودة التدريجية للنشاط الرياضي بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة.

وعن ملف تطوير العمل بالأندية قال البطران: في كل سنة لدينا جديد، حيث إننا بدأنا ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ثم استحدثنا بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ولدينا تصورات جديدة للمرحلة المقبلة، ونحن على تواصل دائم مع الأندية ونحرص على الالتقاء بهم بشكل مستمر، ومناقشتهم في كل المستجدات باعتبارهم شركاء في كل القرارات، وبكل صراحة يجب أن نشيد بدورها الكبير في تطوير اللعبة واستيعابها السريع لكل توجهات الاتحاد.