فايلر يطلب السفر إلى سويسرا لزيارة أسرته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري، التواصل مع السفارة السويسرية بالقاهرة من أجل متابعة حركة الطيران، وموعد استئنافها خلال الفترة المقبلة حتى يتمكّن من السفر إلى بلاده لزيارة أسرته.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن فايلر يرغب في السفر للحديث مع زوجته بشأن التجديد للأهلي الذي أرجأه المدرب السويسري لحين السفر إلى بلاده، ودراسة هذا الملف مع أسرته التي ما زالت تُقيم هناك.

وأخطر فايلر إدارة الأهلي أنه يترقب موقف الطيران حتى يطير إلى سويسرا، بعدما حصل على موافقة النادي بالسفر إلى بلاده لعدة أيام يطمئن فيها على أسرته، ويبحث ملف التجديد بعدما حرمته جائحة كورونا طوال الأشهر الماضية من السفر إلى بلاده، حيث لم يغادر فايلر القاهرة منذ توليه مسؤولية تدريب الأهلي أوائل سبتمبر الماضي.

وأكد فايلر لإدارة الأهلي أنه لا يفكر في ما يتردد خلال الفترة الماضية بشأن عروض الاحتراف التي تُثار من وقت لآخر في وسائل الإعلام، موضحاً أنه لا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوروبية في التعاقد معه، لكنه سيحسم هذا الأمر بعد التواصل مع أسرته.