إصابة مدرب ناشئي الأهلي بفيروس كورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطمأن مجلس إدارة الأهلي المصري وقطاع الناشئين بالنادي على ممدوح عبيد المدرب العام لفريق كرة القدم بالنادي مواليد 2001 بعد إصابته بفيروس كورونا، وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة من مسؤولي القلعة الحمراء في الإدارة التنفيذية وقطاع الناشئين من أجل الاطمئنان على المدرب وتقديم يد العون.

على صعيد متصل، تتواصل اللجنة الطبية بالنادى الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي، مع الجهات المعنية في الدولة وتحديداً مع وزارة الصحة للتعرّف على تطورات ملف التعامل مع فيروس «كورونا» الذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي في مصر والعالم، وتبحث اللجنة الطبية في القلعة الحمراء مع المسئولين في وزارة الصحة الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها للحد من انتشار فيروس «كورونا» مع عودة التدريبات بالنسبة لفريق الكرة أو باقي الألعاب والأنشطة، تنفيذاً لتعليمات الدولة وتماشياً مع الإجراءات التي يلتزم بها الأهلي طوال الفترة الماضية ومنذ ظهور الفيروس.