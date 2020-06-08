«آسيوي الملاكمة» يرجئ قرار تأسيس اتحادات إقليمية للمناطق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الاتحاد الآسيوي للملاكمة، إرجاء القرار في بطولات عام 2020 لمزيد من الدراسة في الفترة المقبلة، بسبب تفشي فيروس كورونا، كما أرجأ أيضاً قرار تأسيس اتحادات إقليمية للمناطق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عن بعد وتمت خلاله مناقشة الأوضاع في المرحلة المقبلة، وأشاد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للملاكمة بالإنجازات التي تحققت للعبة على المستوى القاري خلال العام الماضي، منذ تولي أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للملاكمة نائب رئيس الاتحاد الدولي، المسؤولية، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الشامل الذي تم إعداده من قبل المكتب التنفيذي عن المكاسب والمبادرات التي حققتها الملاكمة في تلك المرحلة.

وبدأ الاجتماع بكلمة لأنس العتيبة، أكد فيها أهمية الالتزام بالبروتوكولات الصحية المعتمدة في مرحلة الانتقال من توقف الأنشطة إلى استئنافها من أجل ضمان سلامة اللاعبين والمدربين وكل عناصر اللعبة، مشيراً إلى أن الإمارات انتهجت برامج رائدة لحماية المجتمع وصون مكتسباته، وأنه تابع مع مختلف دول القارة الإجراءات المتبعة لسلامة الرياضيين بشكل عام، والملاكمين على وجه الخصوص.

وناقش الاجتماع البند الرئيسي في الجلسة المتعلق بالبطولات القارية لمختلف المراحل السنية، وتم التوصل إلى عدد من التوصيات والقرارات.

وقال العتيبة في تصريحاته عن مخرجات الاجتماع: «في ما يخص البطولات القارية وهي بطولة الواعدين التي من المقرر أن تقام بالبحرين في سبتمبر المقبل، وبطولة الشباب في الصين أكتوبر 2020، وبطولة الرجال والسيدات في الهند في نوفمبر من العام الجاري، فقد تم الاتفاق على تأجيل القرار فيها جميعاً إلى الاجتماع المقبل الذي سيعقد في أغسطس من هذا العام، من أجل إعادة تقييم الموقف واتخاذ القرار المناسب.

وبالنسبة لبطولة جراند سلام التي ستقام في الصين في ديسمبر، فإنه من المرجح أن تقام في موعدها. أما بطولة تحت 21 عاماً التي كان من المقرر إقامتها في أوزبكستان مارس الماضي، فقد تم تأجيلها إلى نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل».

وأضاف: «استثماراً لتوسيع نطاق المشاركات واستحداث فئات جديدة، فقد تمت الموافقة على مشاركة الواعدات من الفتيات إلى جانب الواعدين لأول مرة في بطولة آسيا بالبحرين، كما أن بطولة تحت 21 سنة للرجال ستقام لأول مرة في قارة آسيا، وهي التي تستهدف فئة اللاعبين المؤهلين للتحول من مرحلة الشباب إلى مرحلة الكبار في المنتخبات، وبالنسبة للمقترح المقدم من جي كاوي عضو المكتب التنفيذي من الهند بتأسيس اتحادات إقليمية في آسيا، وتقسيم القارة إلى 5 مناطق تحت مظلة الاتحاد الآسيوي، فقد تم تحويل الأمر إلى الإدارة التنفيذية من أجل دراسته والإفادة عنه».

وعن آخر المستجدات على الوضع الدولي قال العتيبة: «تقرر تأجيل اجتماع الاتحاد الدولي للملاكمة من يونيو الجاري إلى ديسمبر المقبل، وسيكون أبرز بند على جدول أعماله، إجراء الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد الدولي، الأشهر الستة المقبلة ستشهد بلورة موقف واضح من هذه الانتخابات بالتعاون مع أغلب الدول الأعضاء».

وفي ما يخص النشاط المحلي وخطوات استئنافه، أكد العتيبة أن الاتحاد ملتزم بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، وأنه يدرس حالياً اتخاذ التدابير اللازمة لعودة تدريبات المنتخبات في مختلف المراحل السنية مع تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على بلورة تصور مناسب لمسابقات الموسم المقبل، وإخطار الأندية به.