اتحاد المبارزة ينظم جلسة حول السلوكيات الصحية للرياضيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات للمبارزة أمس الأول الجمعة جلسة حوارية «عن بعد» تحت عنوان «السلوكيات الصحية للرياضيين»، وذلك في إطار سلسلة جلساته الحوارية التوعوية للاعبي ومدربي المنتخبات والأندية بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل لفترة توقف النشاط، وتهيئة اللاعبين بشكل مثالي لاستئناف المسابقات.

وأدارت الجلسة الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد وحاضر فيها الدكتور أسامة اللالا أخصائي الصحة الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي، وقدمها الإعلامي محمد سعد معروف، وحاور الضيف المحاضر عامر الناطور نائب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد.

ونقلت الدكتورة هدى المطروشي للحضور تحيات المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة الذي يتابع بدقة كل فعاليات المبارزة بالدولة والعالم العربي.

وتحدث الدكتور أسامة اللالا حول ضرورة نشر الوعي بين المدربين واللاعبين والمديرين الفنيين للفرق، وأهمية الإيقاع الحيوي والساعة البيولوجية للرياضيين في ظل الظروف الصحية الراهنة، والتعريف بأهمية النوم الصحي وعدد ساعات النوم المطلوبة للرياضيين، وكذلك التوقيتات المناسبة لما له من أهمية كبرى للصحة البدنية والتركيز الذهني والعضلي للاعب، وعلاقة النوم بالاستشفاء والتخلص من التعب.

واستعرض أيضاً الأسس العلمية لتغذية الرياضيين خلال التوقف عن التدريبات والتعريف بالأسس الصحية المتعلقة بتغذية الرياضيين قبل، وأثناء، وبعد التدريب مع توضيح الأسس العلمية في تناول وتعويض السوائل، والوقوف على السلوكيات الغذائية الشائعة غير السليمة بين الرياضيين وآثارها العكسية في صحة وقدرة اللاعب على العطاء.

وتخلل الحوار مداخلات عديدة من اللاعبات واللاعبين من منتخب الإمارات للمبارزة حول النصائح التي يجب أن يلتزم بها اللاعبون واللاعبات خلال الفترة الحالية.

وكان اتحاد الإمارات للمبارزة قد نظم 4 جلسات حوارية سابقة في مختلف التخصصات للتواصل مع اللاعبين والمدربين في الأندية والمنتخبات خلال فترة توقف النشاط، الأولى حول الصحة النفسية والبدنية للاعبين خلال توقف النشاط الرياضي، والثانية حول التغذية السليمة للاعبين، والثالثة مع البطلة الأولمبية التونسية ايناس بوبكري حول كيفية الوصول الى المستويات العالية في المبارزة، والجلسة الحوارية الرابعة مع المصري محمد حمزة بطل العالم للناشئين الذي قدم الكثير من المعلومات المفيدة للاعبين واللاعبات.