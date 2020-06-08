10 أندية تشارك في مسابقة «اللاعب المتميز» في الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق مجلس الشارقة الرياضي مسابقة اللاعب المتميز الافتراضية في ألعاب السلة واليد والطائرة والطاولة والسباحة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 20 يونيو الجاري عبر برنامج «زووم» بمشاركة 10 أندية في الإمارة الباسمة وهي الشارقة واتحاد كلباء ومليحة والمدام والحمرية وخورفكان والبطائح والذيد ودبا الحصن ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس: تعد هذه المسابقة الافتراضية جديدة وتضاف إلى سجل المبادرات الافتراضية التي تساهم في الحفاظ على النشاط البدني والرياضي للاعبين مع السلامة والصحة العامة.

وأضاف: تقام المسابقة تحت إشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس من خلال تنفيذ كل لاعب لتدريبات بدنية وفنية بصفة فردية عبر البرنامج المخصص بالتنسيق مع مدربه على أن يتم تقييم الأداء من قبل اللجنة الفنية المكونة من خبراء الألعاب في الإدارة لاختيار وتتويج خمسة لاعبين مميزين في نهاية المسابقة من كل فئة عمرية، حيث تمثل اللائحة الخاصة بهذه المسابقة أهمية بالنسبة للأندية واللاعبين من أجل تحفيزهم على استمرارية التدريبات الرياضية وإبقائهم في نفس الأجواء التنافسية والتشجيعية عبر هذه المسابقات التي تطور من المستويات والمهارات البدنية وتمنح اللاعبين فرصة إبراز إمكانياتهم والاجتهاد في مختلف الألعاب والتنافس والفوز فيها.

تتضمن شروط المسابقة أن يكون اللاعب المترشح للعبة المعنية مقيداً في كشوفات الاتحاد الإماراتي لذات اللعبة مع ذكر النادي لتاريخ ميلاد أى لاعب والمدرب المسؤول على أن تحدد اللجنة موعداً لكل لاعب مرشح مع منح حق الاستبدال قبل عشرة أيام من المسابقة، ويتم الاختبار عبر البرنامج المخصص للمشاركة، كما يتوجب على اللاعب المشارك عرض المهارات وفق الفيديو المرجعي للرياضة المعنية، فيما يتم التقييم حسب تكرار المهارات والتوقيت والأداء الفني.

وتم تحديد الفئات العمرية في كل لعبة حيث تشارك في منافسات السلة فئة الأشبال مواليد عامي 2005 و2006 والبراعم أ مواليد عامي 2007 و2008، فيما تحدد في لعبة السباحة الفئة العمرية من 10 إلى 14 سنة، وسيشارك في منافسات الكرة الطائرة الفئة العمرية للأشبال أ مواليد عامي 2007و2008 و الأشبال ب مواليد عامي 2005 و2006.