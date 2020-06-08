شكرا لقرائتكم خبر عن أوديشو مستمر مع فريق القوة الجوية العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي جددت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي العراقي تعاقدها مع مدرب فريقها الكروي الأول أيوب أوديشو، ليستمر في قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وذكر مصدر في إدارة النادي، أن الإدارة حرصت على تجديد عقد مدرب فريقها الكروي الأول أيوب أوديشو، ليشرع من الآن في وضع البرنامج المناسب لأعداد الفريق للبطولات المحلية والخارجية.

وأضاف المصدر أن المدرب أيوب أوديشو قاد فريق القوة الجوية في الموسمين الأخيرين بشكل جيد، فضلاً عن تاريخه المشرف مع الفريق في السنوات الماضية.

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