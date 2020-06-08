«سير مونلو» بطل الجولة السابعة لكأس الوثبة في فرنسا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «سير مونلو» بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري بطلاً للجولة السابعة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، والتي أقيمت أمس السبت بمضمار تولوز الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتنافست 7 خيول عربية أصيلة ناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، في الجولة البالغ جائزتها 15 ألف يورو، والتي أقيمت على المضمار العشبي لمسافة 2000 متر وسط الأضواء الكاشفة.

وجاء السباق متكافئاً حيث لم تعرف هوية البطل إلا في المراحل الأخيرة من السباق، حين تفوق البطل بفارق طول عن «الحارث» بقيادة لوري فولارد، فيما جاء ثالثاً «داكيس» بقيادة غوليوم جودجاي، وسجل البطل زمناً قدره 2:23:30 دقيقة.