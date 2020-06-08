النصر والهلال ينافسان على ملعب الجامعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن النصر السعودي، اعتراضه على ما تضمنته كراسة المنافسة التي طرحتها جامعة الملك سعود، لاستئجار ملعبها بمناسبة قرب انتهاء العقد الذي بين الجامعة ونادي الهلال، وتدور المنافسة بين النصر وغريمه الهلال على الفوز بالملعب الذي سيكون متاحاً بعد أسابيع أمام الفائز بعد أن لعب عليه الهلال 3 سنوات حصرياً، وتفتح اللجنة المختصة في استقبال العروض اجتماعاً، الثلاثاء، لفتح المظاريف المقدمة.

ووصف الدكتور صفوان السويكت، رئيس مجلس إدارة النصر، الكراسة المطروحة قانونياً بالمعيبة، وقال إنها عارضت أصول متعارف عليها ومواد نظامية معتبرة، وما تصريح أحد مسؤولي الجامعة، بأنها غير ملزمة بقبول العرض المالي الأعلى إلا برهان على ذلك. وأضاف: «سنحتفظ بحقنا أمام محاكم القضاء الإداري عند حدوث النزاع لمخالفة الكراسة لبعض أركان المنافسة العامة».

وأكد السويكت، تقديم ناديه مذكرة لمدير الجامعة حول ملاحظات ناديه لمحاولة إصلاح الأخطاء وتدارك ما يمكن إدراكه.