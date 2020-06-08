جوارديولا رفض عرضاً من سيتي لأجل عيون «ليلو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

سلطت الصحافة البريطانية، الضوء على الإسباني خوان مانويل ليلو (54 عاماً) مساعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بدءاً من الموسم المقبل، وكتبت: «6 أشهر مشحونة بالإصابات لجوارديولا في فريق دورادوس المكسيكي، لم يلعب فيها سوى 10 مباريات بالمجمل أهدته الذراع اليمنى بعد 14 عاماً، بيب، لم يلعب في المكسيك إلا ليعمل مع مدرب يلقبه بـ«المايسترو»، كان أول لقاء بينهما في سبتمبر/أيلول 1996 عندما هزم مدافع برشلونة جوارديولا فريق ليلو ريال أوفيدو 4-2 ودهش بيب على الرغم من الفوز من طرق ليلو التي سببت مشاكل لبرشلونة وكان المدرب، الذي لم يلعب أبداً وأصغر مدرب دولي في أسبانيا، أول من تبنى تكتيك 1-3-2-4».

وكشف التقرير عن خضوع جوارديولا لتجربة أداء في سيتي عام 2005 عندما كان المدرب ستيوارت بيرس مدرباً للفريق وتلقى عرضاً للعب فيه، لكنه رفضه من أجل قبول عقد 6 أشهر مع ليلو في المكسيك، وتتلمذ بيب على يد ليلو ومكتبته التي تضم 10 آلاف مجلة وصحيفة عن الكرة بدءاً من التكتيك وتشكيلات التمرينات وصولاً إلى إدارة غرفة الملابس، وكتب بالاج في سيرة جوارديولا الذاتية «طريقة أخرى للفوز»: «يشعر بيب أحياناً بالقلق من شعور أصدقائه بالملل من كثرة انغماسه في الكرة، لكنه لا يشعر بهذا مطلقاً عندما يجلس مع ليلو الذي مع يوهان كرويف كان مصدراً لفلسفته الكروية وكلما احتاج لإجابة عن سؤال يلجأ لليلو».

من جهته وصف ليلو علاقته بجوارديولا وقال: «بيب مثل الإسفنجة، يمتص جميع ما يسمعه عن كرة القدم، ليقارن بين الأفكار ويحول اللعبة لشعلة من نار»، وعاد بيب لمدريد من المكسيك في مايو 2006 ودخل دورة للحصول على رخصة التدريب وفي العام التالي تولى تدريب رديف برشلونة، فيما عمل ليلو مساعداً لمدرب تشيلي سامباولي وفي كولومبيا واليابان والصين؛ حيث درب يايا توريه نجم سيتي السابق.