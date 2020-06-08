شكرا لقرائتكم خبر عن حكم ثان يصاب بكورونا في العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي أكدت الفحوص الطبية إصابة الحكم العراقي علي كريم بفيروس كورونا المستجد، وعانى الحكم علي كريم معاناة كبيرة بعد أن تم التأكد من إصابته بسبب عدم إدخاله الى المستشفيات الحكومية المخصصة لعلاج المصابين بالفيروس، إلا أن تدخلات بعض المسؤولين سهلت إيجاد سرير له في مستشفى «ابن الخطيب» في العاصمة بغداد.

وبذلك يكون الحكم العراقي علي كريم، هو ثاني حكم عراقي يصاب بفيروس كورونا بعد الحكم الدولي مهند قاسم الذي تعافى من المرض وخرج من المستشفى.

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