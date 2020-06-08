رونالدو يشبه مايكل جوردان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شبه النجم التشيلي السابق رودريجو تيلو زميل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي سبورتنج لشبونة (2000-2007)، بأنه مثل أسطورة السلة مايكل جوردان، وقال تيلو الذي كان شاهداً على موهبة اليافع رونالدو في مقابلة مع الصحافة البرتغالية: «عقلية كريستيانو رونالدو، كانت مختلفة تماماً منذ سن الـ17، عندما كنا نلعب تنس الطاولة كان هو الأفضل وفي المسبح هو الأفضل وفي رفع الأوزان الثقيلة كان الأفضل وكان يمضي وقتاً أكثر منا في الجيم، يذكرني بمايكل جوردان؛ حيث تنافس في كل ميدان يخوضه».

وعاد نجم اليوفنتوس لتمريناته مع الفريق استعداداً لاستئناف الـ«سيري أي» في الـ17 من الشهر الجاري وحضر التمرينات الطبيب النفسي جيسيب فيرسيللي الذي انتدبه اليوفي للمساعدة على تخفيف مخاوف مواجهة وباء كورونا على اللاعبين.