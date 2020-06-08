«الدكة» غطاء لانتقال هافرتز للبايرن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجمع مشجعو باير ليفركوزن الألماني، على أن السبب في جلوس نجمهم كاي هافرتز (20عاماً) على الدكة في مباراة الخسارة من المتصدر بايرن ميونيخ 4-2 هو انتقاله القريب لنادي طفولته البايرن، وكانت الرواية الرسمية لليفركوزن عن سبب جلوس الألماني الموهوب على الدكة أنه مصاب بعد خروجه بشد عضلي من مباراة الفريق أمام فرايبورج الأسبوع الماضي، لكن مغردين سارعوا للجزم بأنه في طريقه للعملاق البافاري وكتب أحدهم: «كاي هافرتز لا يلعب في مباراة مهمة أمام المتصدر البايرن بسبب مشكلة عضلية ولا علاقة للأمر بشائعات انتقاله، صحيح؟» وكتب آخر: «هافرتز وقع للبايرن اليوم بدلاً من اللعب، خيار موفق كاي» وكتب ثالث: «شد عضلي بسيط لا يمنع هافرتز من مواجهة البايرن إلا إذا كان انتقل إليه، سيعود للعب في المباراة المقبلة».