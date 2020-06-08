شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد يرفع أجر جيمس ويعيره والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع نادي مانشستر يونايتد أجر جناحه الواعد دانييل جيمس (22 عاماً) مكافأة له على أدائه المميز في 37 مباراة هذا الموسم، لكنه فتح الباب لإعارة مهاجم سوانسي سيتي السابق الموسم المقبل في حال اشترى النادي جناحاً نجماً، وكان جيمس انضم لليونايتد قبل عام من فريق الدرجة الأولى سوانسي مقابل 15 مليون استرليني وسجل لفريق المدرب سولسكاير 4 أهداف هذا الموسم.

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