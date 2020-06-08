شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان: نؤيد أي سيناريو للموسم باستثناء استكمال الدوري الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادي أسوان، استكمال منافسات الموسم الجاري تحت أي ظروف، حيث أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أن سلامة اللاعبين أهم من أي شئ، مشيراً أن تكاليف التعايش مع كورونا واتخاذ الاجراءات الاحترازية ستكون عقبة لا يستطيع أبناء الجنوب تخطيها بسبب ضعف الامكانيات المادية.

وقال أمين في تصريحات خاصة لليوم السابع: نؤيد أي سيناريو في الفترة المقبلة باستثناء استكمال الموسم الجاري، لأن خزينة النادي لن تتحمل تكلفة إقامة معسكر في القاهرة 3 أشهر لاستئناف الدوري.

وقال مجدي عبد العاطي مدرب الفريق والذي تقدم باستقالته مؤخراً قال أمين: حتى الآن لم نحسم موقفنا من استقالة مجدي عبد العاطي، وننتظر عودة اللواء أحمد سليمان من القاهرة نهاية الأسبوع الجاري، لحسم موقفنا تجاه قرار عبد العاطي سواء بقبول الاستقالة أو رفضها.

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وأضاف أمين: لم نتطرق إلى الحديث عن مدربين جدد في الوقت الحالي نحتاج أولاً إلى حسم موقفنا مع مجدي عبد العاطي، ولا صحة لما تم تداوله عن ترشيح محمد يوسف لتدريب الفريق.

ووجه عبد العاطى خطاباً إلى الإدارة بنادى أسوان قائلاً: "أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتك غير المتوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار".

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.