شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى المنيري : انخفاض الإصابات بالكورونا شرط عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفي المنيري طبيب بيراميدز أن شرط عودة النشاط الكروي هو انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا حتى لا يكون منحنى الانتشار في ارتفاع بعد عودة الفرق للتدريبات والمباريات، وقال المنيري في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر :"الوقت الحالي غير ملائم تماماً لعودة النشاط ..المانيا اعادت الدوري بعد انخفاض معدل الإصابات ولايد أن نحذو حذوهم"

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات