شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي : اتفقنا مع لاعبينا على تخفيض 30 من عقودهم حال الغاء الدوري وعامر باق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي أن ناديه اتفق مع لاعبيه على خصم 25 % وهي نسبة المشاركة كاملة بالإضافة لـ5 % أخري بحيث يصبح المجموع 30 % حال الغاء الدوري، وهو الامر الذي وقع عليه اللاعبين، وقال خالد مهدي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر :"هناك حرص على مصلحة اللاعبين وفي نفس الوقت راعى اللاعبين الأزمة الموجودة حالياً بعد توقف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورنونا.

وقال خالد مهدي :"الانتاج الحربي يتميز بالاستقرار ..الجهاز الفني والإداراي يعمل منذ 4 سنوات وهو ما ينعكس في الملعب على أداء الفريق..عامر عامر لازال في عقده موسم ونصف ولكنه لم يتلقى أي عروض رسمية..الأهلي والزمالك وبيراميدز لم يفاوضوه..الوضع الاقرب هو بقاء عامر عامر مع الفريق في الموسم المقبل.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات