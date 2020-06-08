شكرا لقرائتكم خبر عن برادلي يكشف حديثه للاعبي الفراعنة بعد الخسارة من غانا بسداسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر السابق ولوس انجلوس الأمريكي الحالي، أنه متحمس للعودة للتدريبات من جديد بعد عودة النشاط الكروي المتوقف للحد.من انتشار فيروس كورونا، وقال برادلي في تصريحات تلفزيونية، ان المباريات المقبلة ستشهد غياب الجماهير في الدوري الأمريكي، وتابع بوب برادلي، أن اللاعبين عليهم أن يكونوا قدوة للجماهير للحفاظ على احترام اختلاف الأعراق ومحاربة العنصرية.

وكشف برادلي عن رسالته إلى لاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من غانا 6 / 1، معلقاً : "أبلغت اللاعبين أنني فخور بهم وأنهم أرادوا التأهل واحبوا بلدهم ويجب أن يكونوا فخورون بأنفسهم، إذا استمريت معكم لمباراة العودة سأعمل على تحويل النتيجة".

وتابع أن هذه المباراة تذكره بلقاء ألمانيا والبرازيل في كأس العالم عندما فاز المانشافت ٧/١، وهي اسوا مباراة في مسيرته، مشيرا إلى أن الضغط كان كبيرا على اللاعبين.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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