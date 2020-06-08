شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات ضم لاعب هليوبوليس للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو النادى الأهلى اجراءات ضم لاعب هليوبوليس محسن رمضان الذى أنهى إعارته مؤخرا فى نادى مضر السعودي لينضم الى القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد .

و أنهى النادى الاهلى كافة إجراءات ضم اللاعب مع هليوبوليس حيث ان المفاوضات تمت منذ شهر مارس الماضي ، و يتبقى امضاء اللاعب على العقود فقط وفقا لما أكده محسن رمضان لليوم السابع .

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ويشهد دورى اليد حاليا تعليق النشاط لوقاية اللاعبين من فيروس كورونا المستجد .

وأشار مؤمن صفا إلى وضع إجراءات وقائية للاعبى المنتخب لاتباعها قبل عودة التدريبات، وفقا لما تحدده الدولة، مشيرا إلى أن أول إجراء سيتبع هو قياس درجة حرارة اللاعبين يوميا وتقسيمهم إلى مجموعتين للتباعد الاجتماعى .

وأكد مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد أن استعدادات اتحاد اليد لعودة النشاط جاهزة فى أى وقت تحدده الدولة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة الحياة إلى كرة اليد خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء المسابقات قبل الاستعداد لمونديال 2021 للكبار الذى تستضيفه مصر العام المقبل، وذلك بعد الضوء الأخضر الذى منحه رئيس الوزراء بشأن فتح الأندية ومراكز الشباب بداية من منتصف الشهر الجارى، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد