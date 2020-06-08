شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض : أريد الانفصال عن جهاز للمنتخب الأوليمبي..هدفي مقعد المدير الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل رياض نجم الأهلى السابق والمدرب المساعد فى جهاز المنتخب الأولمبي، أنه رشح حسين الشحات لاعب الأهلى الحالي، للانتقال للأحمر في 2018 عندما كان فى الشرقية للدخان، وقال وائل رياض خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "رشحت حسين الشحات للانتقال إلى الأهلى وهو في الشرقية للدخان مقابل 500 ألف جنيه، بعد مشاهدة 17 مباراة لحسين الشحات مع الشرقية للدخان وقلت في وقتها إنه لاعب جيد يستحق الانتقال، بس دورى كان استشارى وتوصيات مش قرار".

وأضاف مدرب المنتخب الاولمبى: "كل نجاح كان يحققه حسين الشحات كان يزيدنى ثقة في رؤيتى، خاصة فترة العين الإماراتى، وحسين الشحات لاعب كبير ولكن لم يقدم مردودا يتساوى مع 160 مليون جنيه، ولازم يكون زى اللاعبيتن الكبار.. اللاعب الحاسم اللى الأهلى يتأثر بغيابه ولكن حتى الآن لم يظهر بهذه الصورة".

وعن اختيار اللاعبين، قال نجم الأهلى السابق: إن التواجد في الأهلي والزمالك يلزمه العديد من الشروط قبل التعاقد معه، مؤكدا أنه لا يجب التعاقد مع اللاعبين بسبب التألق في مباراة واحدة، والآن نجد بعض الفريق الكبيرة تتعاقد مع لاعب لمجرد التألق أمامها أو إحراز هدف وهذا أمر خاطئ".

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وتابع شيتوس: "اللاعب الذي يأتي من الدرجة الثانية إلى الأهلي أو الزمالك لا ينجح على عكس اللاعب الذي يوقع للقطبين بعد المشاركة في الدوري الممتاز والمنتخب، مؤكدا أن قميص الأهلي ثقيل على بعض اللاعبين، والمشاركة والاستمرار ليس بالأمر السهل على بعض اللاعبين وسط الضغط الجماهيري".

وأضاف وائل رياض أنه يرغب في الانفصال عن الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي بعد الأولمبياد ، معلقاً :"أريد أن أكون الرجل الاول واستفيد من خبراتي في تدريب الفريق.