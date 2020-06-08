شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض: الأهلي ظلم حسام عاشور ورمضان صبحى لازم يمشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وائل رياض المدرب المساعد للمنتخب الأوليمبي أن حسام عاشور تعرض للظلم داخل الأهلي معلقاً : "كان لابد من التجديد له موسم اضافي تكريماً له على تاريخه الكبير داخل القلعة الحمراء..عاشور يملك تاريخ كبير ولكن رد فعله لم يكن جيداً بالفيدوهات اللي عملها"، وقال وائل رياض في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر : "رمضان صبحي لازم يمشي..الاحتراف سيفرق معه كثيراً على عكس وجهة نظر شوقي غريب الذي يرغب في استمرار اللاعب مع الأهلي"

وتابع وائل رياض أن أحمد فتحي صفقة مهمة للأهلي ولكنه ليس أبن النادي وهو ما ظهر في تأخر تجديده في كل مرة يفاوضه الأهلي بعد انتهاء عقده.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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