شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التعاقد مع كينو فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك أن البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار إلي الجزيرة الإماراتي ، كان ضمن اللاعبين المعروضين علي الزمالك خلال الفترة الماضية للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق، وذلك عقب انتهاء إعارته إلي الجزيرة، وأضاف المصدر ان إدارة الزمالك استبعدت فكرة التعاقد مع كينو من البداية بسبب الراتب الخيالي الذي يحصل عليه اللاعب مقارنة برواتب اللاعبين في الزمالك وهو ما جعل إدارة النادي تستبعد فكرة التعاقد مع كينو خلال الصيف المقبل.

من ناحية أخري رفض يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مناقشة عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا عن طريق وكلاء لاعبين وتمسك بالبقاء في الزمالك بالموسم المقبل، في اطار رغبته في صنع تاريخ نادي الزمالك بعدما نجح في قيادة الفريق الموسم الحالي للحصول علي بطولتي السوبر الافريقي والمحلي، ورفض يوسف أوباما فكرة الرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل، وأكد مصدر مقرب من اللاعب انه باق في الزمالك.

كما يعقد أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب وسط فريق الزمالك المعار للمقاولون العرب جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم مصير اللاعب بعد انتهاء إعارته للمقاولون بنهاية الموسم الجاري.

Advertisements

وكشف مصدر مقرب من معروف يوسف عن تلقي اللاعب عرض من نادي الشرطة العراقي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما سبق ولعب لصفوف الفريق العراقي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المقاولون العرب لضم اللاعب بصورة نهائية من الزمالك في ظل اعتماد الجهاز الفني للذئاب عليه بصورة أساسية.

ويرتبط معروف يوسف بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويسعى اللاعب لحسم مصيره مع القلعة البيضاء.