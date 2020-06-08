شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم بيراميدز محاصرون بين عروض الرحيل ورغبة البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عدد كبير من لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، عروضًا للرحيل عن فريقهم الحالى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعقب انتهاء الموسم المعلق حاليًا بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد، ومازالت إدارة بيراميدز لم تحسم ملف أى لاعب من هؤلاء سواء بالموافقة على رحيله أو التمسك باستمراره لحاجة الفريق لخدماته فى الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تلقى عدد كبير من لاعبى بيراميدز عروضًا للرحيل عن الفريق، خاصة بعد الموسم المميز الذى قُدم سواء فى مسابقة الدورى أو الكونفدرالية الأفريقة، ليصبح أمام مائدة مسئولى الفريق السماوى عدة ملفات مطالبون بحسمها سريعًا قبل حلول موعد الانتقالات.

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وفى مقدمة اللاعبين المطلوبين فى أندية أخرى نبيل عماد دونجا، ورجب بكار، الذان يرغب الأهلى فى ضم أحدهما، وأحمد أيمن منصور، المعروض على الزمالك وتلقى مؤخرًا عروضَا للاحتراف الخارجى، ومحمود حمادة الذى دخل الأبيض فى مفاوضات معه بعد توقف المفاوضات مع محمد عبد العاطى لاعب وسط بيراميدز.

فى الوقت ذاته، يرغب بيراميدز فى تسويق الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق بعدما أبدى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى إمكانية الاستغناء عن خدماته مقابل التعاقد مع مهاجم سوبر، وأحمد الشناوى حارس المرمى الذى يرغب الفريق السماوى فى رحيله بعد التعاقد مع شريف إكرامى، وكذلك عمر جابر الذى ارتبط أسمه بالزمالك فى الفترة الأخيرة.

كما أن هناك بعض اللاعبون الذين مازال مصيرهم معلق ولم يتم تحديده سواء بالبقاء أو العودة للفريق أو الرحيل، مثل أحمد حمودى الذى لم يقيد فى القائمة منذ بداية الموسم بسبب خطأ إدارى، والبرازيلى كينو المعار للجزيرة الإماراتى، والبيروفى كريستيان بينافينتى لاعب نانت الفرنسى والمعار من بيراميدز.