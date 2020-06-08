شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أوناجم: غير راضٍ عن مستواى مع الزمالك.. ولا يوجد سبب للرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المغربى محمد أوناجم، ارتياحه الشديد بالتواجد وسط صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، موضحًا إنه لا يوجد سبب يدفعه للرحل عن القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة، خاصة وإنه على علاقة طيبة بجميع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

أضاف أوناجم فى لايف عبر انستجرام، إنه غير راضٍ عن المستوى الذى قدمه مع الزمالك فى الفترة الماضية، وإنه مازال يمتلك الكثير من الامكانيات والمهارات التى سيسعى فى الفترة المقبلة لإظهاراها وخدمة الفارس الأبيض.

وأشاد اللاعب المغربى بمرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، لافتًا إلى إنه يتعامل معهم مثل الأب، ويسعى جاهدًا لتوفير كافة متطلبات الفريق.

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كما تحدث محمد أوناجم عن التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، مشيرًا إلى إنه من أطيب وأنقى اللاعبين الذين تعامل معهم، وإنه كان أول من قام باستقباله فور وصوله الزمالك.

وعن حازم إمام قال أوناجم: "عندما كنا نتوج بكأس السوبر الأفريقى قمت أنا وبن شرقى بعمل إشارة لجمهور الوداد المغربى، وفوجئنا بدخول حازم إمام معنا فى الصورة وقيامه بنفس الإشارة رغم إنه لا يعرف معناها".

كما أشاد محمد أوناجم بكلاً من طارق حامد ومحمود عبد الرزاق شيكابالا وأشرف بن شرقى، مؤكدًا أن قيمة حامد تظهر دائمًا فى المباريات الصعبة، خاصة وإنه يساهم فى عملية انسجام الفريق، كما أحصل على رسائل دعم ونصائح من شيكابالا بشكل دائم، وأوجه الشكر لبن شرقى على دعمه ومساندته لى.