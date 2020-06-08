شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف: الزمالك الأحق بلقب القرن.. ومرتضى منصور "ديمقراطى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، أن النادي الأبيض يستحق الحصول على لقب نادي القرن والذي حصل عليه النادي الأهلي عام 2001، مشيراً إلي أن الزمالك حصل على أفضل نادي في العالم عام 2003، وأضاف في تصريحات لبرنامج زمالكاوي علي قناة الزمالك ، "الناس بتزعل عندما نبحث عن الحق، كل واحد يثبت جدارته في الحصول على حقه" .

وأشاد خالد لطيف بالعمل مع في مجلس مرتضى منصور في عام 2005 ، مؤكدا أنه استفاد كثيرا على المستوي القانوني وغيره من رئيس الزمالك، مشيراً إلي أن مرتضي منصور ديمقوراطي في إدراته ويستمع لأراء أعضاء المجلس .

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وأضاف لطيف أنه فوجئ بهدم النادي وتسبب في حزن للأعضاء ولكنه كان يرغب فى انشاء نادي عالمي، وقال لطيف : "في 2005 فجأة لقينا النادي تم هدمه بالكامل وسألناه ايه ده انت هديت النادي كله والجمعية العموميه قربت ووقتها فوجئنا رده (انا هغير كل حاجه قديمة في الزمالك وهعملها) وعمل مجهود رهيب ، وكان لسه المبنى الاجتماعي قولناله بلاش ده ذكرى ، احنا رافضين هدمه".