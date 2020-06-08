خالد لطيف: الزمالك الأحق بلقب القرن.. ومرتضى منصور "ديمقراطى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، أن النادي الأبيض يستحق الحصول على لقب نادي القرن والذي حصل عليه النادي الأهلي عام 2001، مشيراً إلي أن الزمالك حصل على أفضل نادي في العالم عام 2003، وأضاف في تصريحات لبرنامج زمالكاوي علي قناة الزمالك ، "الناس بتزعل عندما نبحث عن الحق، كل واحد يثبت جدارته في الحصول على حقه" .
وأضاف لطيف أنه فوجئ بهدم النادي وتسبب في حزن للأعضاء ولكنه كان يرغب فى انشاء نادي عالمي، وقال لطيف : "في 2005 فجأة لقينا النادي تم هدمه بالكامل وسألناه ايه ده انت هديت النادي كله والجمعية العموميه قربت ووقتها فوجئنا رده (انا هغير كل حاجه قديمة في الزمالك وهعملها) وعمل مجهود رهيب ، وكان لسه المبنى الاجتماعي قولناله بلاش ده ذكرى ، احنا رافضين هدمه".
واختتم : معظم اعضاء المجلس سافروا مع بعثات للفرق ولقيته هد المبنى وزعلت منه جدا وقعد اسبوع مكلمتوش بسبب أنه هدم المبنى رغم أنه كان في قرار إزاله ، بعدها في يوم الساعة 4 الفجر لقيته واقف مع الناس وهي بتهد وكل ملابسه عليها اثار من الهد قولتله بتعمل ايه قالي مانت زعلانين قولتله طب روح واخدته وصلته الي منزله.
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