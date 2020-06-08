وائل رياض يوجه نصيحة لرمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وائل رياض المدرب المساعد في جهاز المنتخب الأولمبي، أن الحل الأفضل لرمضان صبحي لاعب الأهلي، الرحيل عن القلعة الحمراء وخوض تجربة احتراف في المستقبل القريب.

وقال رياض في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" انصح رمضان صبحي بالرحيل عن الأهلي والبحث عن فريق في اوروبا يشارك معه بشكل دائم يساهم في ارتفاع مستواه ليكون قريبا من التواجد بعد ذلك في دوري كبير".

وأضاف، أنه ليس ضروري ان ينتقل إلى نادي كبير في انجلترا، وهناك حل افضل ان يبحث عن عرض مع نادي اخر في اي دوري اوروبي يشارك معه.

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وأوضح، أن من مصلحة المنتخب الأولمبي ان يشارك رمضان صبحي سواء مع الأهلي او فريق اخر خارج مصر، لان مشاركته ستخدم في النهاية المجموعة التي ستشارك في اولمبياد طوكيو 2021.

وانتقل للحديث عن أزمة حسام عاشور مع الأهلي، مؤكدا أن اللاعب تعرض حين لم تفكر الإدارة في التجديد له مسبقا لمدة عام كتكريم لتاريخ اللاعب مع الفريق،

وأشار إلى أن رغم الظلم الذي تعرض له عاشور، لكنه هو الأخر اخطأ في بعض الامور التي تخص تصريحات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قللت من رصيده عن جماهير الأهلي.