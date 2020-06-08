محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 7 يونيو 2020.
طبيب المنتخب: فيروس كورونا يؤثر على قلب اللاعبين بدون أعراض
برادلي يتحدث عن.. تكوين منتخب يجمع بين الخبرة والشباب ومساعدة جوزيه وشحاته له
المصري يكشف موقفه من إلغاء الدوري وتتويج الأهلي بطلا
الزمالك يرد على حقيقة بند الشرط الجزائي في عقد بنشرقي
"ليس مع هذا الاقتراح".. حمادة صدقي يرد على موقفه من تتويج الأهلي بالدوري
مصدر يكشف لمصراوي طلب فايلر بالتعاقد مع ثنائي أفريقي
تقارير: بشكتاش يحل أزمته مع محمد النني
قميص صلاح بين أسباب فشل انتقال فيرنر إلى ليفربول
كلوب: أمامنا حدث تاريخي.. وقد نحتفل بكأس بريميرليج "الموسم المقبل"
إطلاق اسم الشهيد أحمد المنسي على مركز شباب بشمال سيناء
إقحامهم في الحروب "حرام".. ميدو ينتقد الهجوم على نجلي شوبير وجعفر
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأحد.. فايلر طلب التعاقد مع ثنائي أفريقي..وبشكتاش يحل أزمته مع النني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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