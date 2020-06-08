برادلي يتحدث عن مباراة البرازيل.. وكيف تعلم السعيد من تريكة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أثنى الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق.
وقال برادلي في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "أحببت التعامل معه، لديه طريقة مميزة في لعبه.. حينما أتيت إلى مصر وجدت أبو تريكة لا يشارك، ولكن بعدها بدأ المشاركة فأبلغت ضياء السيد أنه لاعب ليس كبير سنا، ولديه نظرة ثاقبة، وبالفعل قررنا ضمه".
وأكمل: "احترم تريكة كثيرا لأني حين لم أضمه في مباراة البرازيل الأولى الودية، لم يعترض وبالعكس أبلغني بأنه جاهز للانضمام في الوقت الذي يحتاجه فيه الجهاز الفني".
وخسر المنتخب المصري بهدفين نظيفين في أول مباراة للفراعنة تحت قيادة برادلي.
وأضاف: "اجتمعت بعدها مع تريكة وقولت له أني احتاج إليه، ووجدت أنه ذو خبرة وحكمة، فقال لي سنتعاون على ذلك، ولذلك أنا أحبه وهو شخص عظيم ودؤوب، وعمل كثيرا لزيادة لياقته البدينة".
وعن مقارنته بعبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالي: "عبدالله السعيد لاعب وشخص رائع ومتعاون ويتطور باستمرار ويريد أن يصبح أفضل، وسعيد بالتعاون معه، وتعلم كثيرا من أبو تريكة وهذا من أسباب تميزه وتطوره".
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