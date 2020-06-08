برادلي يتحدث عن عرض الزمالك.. واللاعب الأعظم في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى

أكد الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، أنه رفض عرضا لتدريب نادي الزمالك.

وأشار برادلي في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد، أن توقيت مفاوضات الزمالك مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النادي الأبيض لم يكن مناسبا وبالتالي رفض العرض.

وعن الهزيمة أمام غانا بنتيجة 6-1 في كوماسي، قال برادلي: "مباراة كوماسي أكثر مباراة أشعرتني بالحزن في حياتي، والجميع كان ملتزم ليجعل مصر تتأهل للمونديال، ولكن الضغط كان كبيرًا والمسؤولية جسيمة".

واعتبر برادلي أن هزيمة البرازيل أمام ألمانيا 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014، تشبه هزيمة مصر أمام غانا: "رأيت في عين لاعبي البرازيل أنهم لم يكونوا على طبيعتهم، وذكرتني بهزيمة كوماسي".

وأكمل: "حسام عاشور أصيب في بداية المباراة، وحصلنا على ضربة الجزاء وكان يجب أن يحصل لاعب غانا على بطاقة حمراء، وخرج شريف إكرامي مصابا ونزل بدلا منه أحمد الشناوي، ولكن رغم ذلك اللاعبين قدموا كل ما في وسعهم".

وأضاف: "في هذا الوقت كان لا يوجد دوري، وكان الضغط أكبر على اللاعبين، ولكن في النهاية تحملت المسؤولية، وحاولت إعداد اللاعبين نفسيا وعصبيا للمباراة ولكن لم أنجح".

وعن علاقته بعصام الحضري حارس مرمى المنتخب السابق: "العلاقة مع الحضري لم تكن سهلة أبدا، أخطأ الحضري لأنه لم يُظهر الاحترام لزملائه وأعلن اعتزاله الدولي لعدم مشاركته أساسيا، وتحدث بشكل سيء عن الكابتن زكي عبدالفتاح مدرب الحراس".

ورغم ذلك تدراك برادلي: "إذا قابلت الحضري سأحتضنه وأبلغه بأنه أخطأ وقتها".

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وعن أحمد حسن عميد لاعبي العالم وقائد المنتخب السابق، أوضح برادلي: "تحدث معه بعد مجيئي لمصر بعد تحقيقه أرقاما قياسيا وشرحت له أن حياته المهنية أوشكت على الانتهاء وبالتالي عليه أن يحترم اللاعبين الشباب والدفع باللاعبين الجدد.. دائما أحترم أحمد حسن واستمتعت بالعمل معه".

واختار الأمريكي بوب برادلي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم.

وقال برادلي: "ميسي لاعب من كوكب المريخ، وطالب محمد صلاح وقت قيادتي للمنتخب بالتعلم من ميسي، وكنت أجعله يشاهد فيديوهاته".

وأثنى برادلي على محمد صلاح نجم ليفربول الحالي، مؤكدا أنه شخص عظين ومتواضع ويعمل بجد.

وأكمل: "أشعر بالفخر لظهور صلاح بهذا الشكل الرائع".

وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعامين متتالين، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف البريميرليج لموسمين متتالين.

وأوضح أنه عقب الفشل في التأهل لمونديال 2014، أبلغ صلاح واللاعبين بأنهم سيتأهلوا لكأس العالم التالية: "كنت أكثر الناس سعادة بتأهل مصرلمونديال 2018".

وقاد صلاح المنتخب المصري للتأهل لمونديال روسيا 2018، بعد غياب 28 عاما.

واختتم: "كنا نتعاون مع صلاح لكي يلعب على الطرف وفي مركز المهاجم الصريح، وكنا مقتنعين أن لديه الإمكانيات لتؤهله لذلك".