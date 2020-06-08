وائل رياض: حسين الشحات كان قريب من الانتقال للأهلي بـ 500 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد وائل رياض المدرب المساعد في جهاز المنتخب الأولمبي، أن اختيار اللاعبين للتواجد في الأهلي والزمالك يلزمه العديد من الشروط قبل التعاقد معه، مؤكدا أنه لا يجب التعاقد مع اللاعبين بسبب التألق في مباراة واحدة.

وقال رياض في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" الآن نجد بعض الفريق الكبيرة تتعاقد مع لاعب لمجرد التألق أمامها او احراز هدف وهذا أمر خاطيء".

وأضاف، أنه يجب متابعة اللاعب في بعض الأمور منها الأداء خارج الأرض ومستواه على ملعب نجيل الطبيعي والصناعي، وبعض الأمور الأخرى قبل التوقيع معه.

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وتابع:" اللاعب الذي يأتي من الدرجة الثانية إلى الأهلي او الزمالك لا ينجح على عكس اللاعب الذي يوقع للقطبين بعد المشاركة في الدوري الممتاز والمنتخب".

وأوضح، أن قميص الأهلي ثقيل على بعض اللاعبين، والمشاركة والاستمرار ليس بالأمر السهل على بعض اللاعبين وسط الضغط الجماهيري.

وأشار إلى أنه رشح في وقت سابق حسين الشحات حين كان لاعبا مع الشرقية للدخان للقدوم إلى الأهلي مقابل 500 الف جنيه، وذلك بعد متابعته على مدار 17 مباراة في العديد من المواقف.

واتم :" رغم مرور السنين تعاقد الأهلي مع الشحات بـ 160 مليون جنيه بعد تألقه مع العين الإماراتي، وحتى الآن لم يظهر بالمستوى المنتظر منه".