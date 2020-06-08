برادلي: جوزيه نصحني بحسام عاشور.. ولم تتح له الفرصة دولياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن حسام عاشور لاعب النادي الأهلي لم تتح له الفرصة على مستوى اللعب الدولي، مشيراً إلى أنه كان في حالة جيدة عندما ضمه للمنتخب أثناء فترة ولايته.

وقال برادلي في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "مانويل جوزيه قال لي أن حسام عاشور من أهم اللاعبين في الأهلي، وتابعته خلال المباريات ووجدت أنه لاعب مميز في وسط الأهلي وقمت بضمه".

وأضاف: "عاشور لم تتح له الفرصة دوليا، وأعتقد أنه حين قمت بضمه أنه كان في حالة جيدة".

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وتابع برادلي: "حسام غالي وأبو تريكة ووائل جمعة، الجميع كان يحترم حسام عاشور ويتحدث عنه بشكل جيد وأنه لاعب مميز".

وبسؤاله عن سبب اختياره لبعض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة غانا، قال برادلي: "كل اللاعبين الذين شاركوا أمام غانا " شديد قناوي ونجيب ووليد سليمان وعاشور" كانوا في الاهلي ويشاركون في بطولة أفريقيا وكانوا أكثر جاهزية بدنية وفنية للعب مباراة غانا".

وأتم تصريحاته: "أما أحمد تمساح فكان لاعبا لديه المهارة والسرعة والبعض أغفل دوره، ولكنه أدى بشكل جيد خلال فترة تواجدي".