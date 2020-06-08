عضو طبية اتحاد الكرة: لم نصل لمرحلة تسمح بعودة النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مجدي الصباغ عضو اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأن الوضع الوبائي الخاص بانتشار فيروس كورونا في مصر لا يسمح بعودة النشاط في الوقت الحالي.

وقال الصباغ في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لم نصل بعد إلى النسبة التي تسمح لنا بعودة نشاط كرة القدم في الوقت الحالي، يجب أن نصل إلى معدل عدوى أقل من واحد."

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وتابع: "لا يوجد أي نموذج يضمن لنا لعب كرة القدم بدون أي معدل للخطورة، وكافة الدول التي عادت لخوض مباريات الكرة تعلم أن هناك نسبة من الخطورة."

وأضاف: "الدوري الألماني عاد وتم خوض 4 مباريات، وحققوا نجاح حتى الآن مقبول للغاية لكن هناك نسبة من الخطورة وهذا ما تم الإعلان عنه ما بداية العودة."

وواصل: "في ألمانيا لديهم حسابات مع كل الحالة والمكونات التي تسمح بإقامة المباريات تمت دراستها، بداية من عودة التدريبات حتى خوض المباريات، واختبارات اللاعبين."