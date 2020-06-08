طبيب بيراميدز يوضح شرط عودة كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدز بأن عودة كرة القدم في مصر لا يجب أن تحدث قبل تسطح معدل العدوى بفيروس كورونا، بحيث لا يكون منحنى الانتشار في حالة ارتفاع.

وقال طبيب بيراميدز في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لا يجب أن نعيد النشاطات المحلية في الوقت الحالي إلا مع تسطح نسبة العدوى."

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وتابع: "ألمانيا أعادت الدوري بشكل رسمي عندما انخفض معدل الإصابة بالفيروس، وهو الشيء الذي يتوجب علينا العمل به بالمتابعة من المسئولين عن هذا الأمر في البلد."

وأضاف: "يجب أن يكون معدل العدوى في البلد أقل من واحد لتعود كرة القدم بعد ذلك."

واختتم قائلًا: "كرة القدم لا تعتمد على الإلتحامات بدرجة عالية مثل ألعاب أخرى، وهناك دراسة تمت في الدنمارك تقول أن الإلتحام في مباريات الكرة بين لاعبين على مدار اللقاء 90 ثانية في مسافة أقل من 6 أقدام وهذا شيء ايجابي للغاية."