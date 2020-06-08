طبيب المنتخب: فيروس كورونا يؤثر على قلب اللاعبين بدون أعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري بأن النموذج الألماني في عودة كرة القدم في زمن فيروس كورونا، موضحًا أن بعض المصابين من اللاعبين تعرضوا لأضرار في جدار القلب.

وقال أبو العلا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "من ناحية السلامة النموذج الألماني هو الأفضل لكنه مكلف للغاية من أجل تنفيذه على كافة الأندية."

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وتابع: "لكن النموذج الأقرب للتنفيذ هو ما يحدث في انجلترا وإسبانيا خلال الفترة الأخيرة من أجل استعادة النشاط."

وأضاف: "فيروس كورونا ليس مجرد نزلة برد وتمر، فقد تم اكتشاف عناصر كرة قدم في انجلترا لم يشعروا بأي أعراض لفيروس كورونا بأنهم يعانون من مشاكل في جدار القلب، بعد إصابتهم بالفيروس.

واختتم، قائلًا: "عودة نشاطات كرة القدم لا يرتبط بتاريخ ثابت لكن يعتمد على الوضع الوبائي، ليتم تحديد موعد عودة التدريبات بعد ذلك."