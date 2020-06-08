بوب برادلي يعلق على أزمته مع أحمد حسن في منتخب مصر

أكد بوب برادلي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أنه كان يدرك أهمية حصول أحمد حسن على الأرقام القياسية ليكون عميدا للاعبين، وحرص على ذلك بالبداية.

وقال برادلي خلال حواره عبر سكايب لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني

حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أدرك أهمية حصول أحمد حسن على لقب عميد لاعبي العالم وحرصت على ذلك بالبداية، لكني رأيت أن حياته المهنية أوشكت على الانتهاء وعليه أن يتقبل دور آخر وأن يحترم مشاركة اللاعبين الشباب".

وأكمل : "كانت لدينا مناقشات هامة، واستمتعت بالعمل معه في النهاية". وعن انهياره فنيا أمام غانا : "أنا لم أنهار أبدًا، وكل من يقول ذلك خاطئ، لا ألوم أحد ولا أهرب من المسئولية فهذه هى أفضل خصال القيادة".