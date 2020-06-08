تحدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الاعلامي أحمد شوبير أن يرد عليه في كل الاتهامات التي وجهها له.
وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" شوبير أبلغني أمام رؤساء مجلس عدة أندية مصرية أنه حصل
وأضاف:" تركي اّل الشيخ منح شوبير سيارة وفيلا و4 ساعات لأبنائه وحينما سألته عن هدية تركي قال لي:" الساعة في البيت"
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور: شوبير أخبرني بـ "ساعة تركي في البيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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