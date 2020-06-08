مرتضى منصور: شوبير أخبرني بـ "ساعة تركي في البيت"

تحدى المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الاعلامي أحمد شوبير أن يرد عليه في كل الاتهامات التي وجهها له.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" شوبير أبلغني أمام رؤساء مجلس عدة أندية مصرية أنه حصل

على 6 مليون جنيه عمولة انتقال صلاح محسن للأهلي".وأضاف:" تركي اّل الشيخ منح شوبير سيارة وفيلا و4 ساعات لأبنائه وحينما سألته عن هدية تركي قال لي:" الساعة في البيت"