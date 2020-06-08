بوب برادلي ينفي تواجد هذه الأزمة في منتخب مصر

أكد بوب برادلي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن الحديث عن عدم وجود قماشة جيدة للاعبين بمنتخب مصر غير صحيح.
وقال برادلي خلال حواره عبر سكايب لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدىالبلد: "تعاونت مع كل اللاعبين بطريقة متميزة وحاولت أن أشجعهم، وكل من شارك معي بالمعسكرات والوديات يقدرون هذه التجربة وأنها أفادتنا جميعا".
وأكمل : "استعديت عدد كبيرمن لاعبي الأهلي لأنهم كانو يشاركون بإستمرار".
وتابع : "خلال فترتي حاولت أن يكون الفريق مهاجم ويحرز أهدافا كثيرة، والجميع قدر الكرة التي قدمناها رغم خسارتنا السيئة في كوماسي".
وأتم: "أشاهد مستوى صلاح وتريزيجه الهجومي وهم يتألقون، وأنا متأكد بأن الحديث عن عدم وجود –قماشة- بالمنتخب غير صحيح".
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