بوب برادلي: كنت استشير حسن شحاتة ومانويل جوزيه في أمور منتخب مصر

أكد بوب برادلي، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن حسن شحاتو ومانويل جوزيه كانا متعاونان معه بخصوص اللاعبين والأفكار. وقال برادلي خلال حواره عبر سكايب لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "استمتعت بالتعرف على حسن شحاتة ومانويل جوزيه، تحدثت معهم في بداية عملي و كانا متعاونان معي بخصوص اللاعبين والأفكار". لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "استمتعت بالتعرف على حسن شحاتة ومانويل جوزيه، تحدثت معهم في بداية عملي و كانا متعاونان معي بخصوص اللاعبين والأفكار". وأكمل : "ضياء السيد بمثابة أخي، كان يعمل باستمرار وكنا نتحدث لساعات عن طريقة اللعب واستخدام اللاعبين الشباب".

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