مرتضى منصور ينفي رحيل لاعبين إلى النادي المصري

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ما تردد بشأن رحيل بعض لاعبي الفريق إلى النادي المصري البورسعيدي.
وأضاف منصور خلال مداخلة تليفونيةعبر قناة نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تمتع بعلاقة جيدة مع النادي الإسماعيلي، مشيرًا أنه حضر عدد من مباريات الإسماعيلي.
وأردف مرتضى منصور أن قناة نادي الزمالك يتقيم احتفالية يوم الأربعاء خاصة لنادي الاتحاد السكندري، مشيرًا أنه يحترم محمد مصيلحي رئيس نادي زعيم الثغر.
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