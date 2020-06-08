مرتضى منصور: أبوسنيدة القطري وراء تسريب عقود لاعبي الزمالك

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القطري أبوسنيدة هو من يسربعقود لاعبي فريق النادي الأبيض.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" منطقة القاهرة ومنقطة الجيزة ليس لهما علاقة بتسريسب عقود اللاعبين ولكن بعض الخونة".
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